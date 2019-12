Jever (dpa/lni) - Aus zunächst unbekanntem Grund hat ein Spaziergänger in Jever (Kreis Friesland) am Heiligen Abend zwei Frauen mit Schlägen ins Gesicht verletzt. Die 54 Jahre alte Frau und ihre 22-jährige Tochter gingen spätabends mit dem Hund spazieren und wechselten die Straßenseite, als ihnen ein Unbekannter entgegenkam, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Mann wechselte ebenfalls die Straßenseite, wurde aggressiv und schlug zunächst die Mutter und dann die Tochter ins Gesicht. Eine andere Spaziergängerin hörte die Hilferufe der beiden und rannte in Richtung der Frauen, woraufhin der 54 Jahre alte Täter die Flucht ergriff. Dank der guten Personenbeschreibung konnten alarmierte Beamte den Betrunkenen bald darauf fassen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.