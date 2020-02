Jena (dpa/th) - Unbekannte haben in Jena einen Fahrkartenautomaten an einer Straßenbahnhaltestelle gesprengt und damit einen Schaden von 40 000 Euro verursacht. Der Automat an der Haltestelle Löbdergraben wurde vollständig zerstört, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Mitarbeiter der Jenaer Verkehrsbetriebe hatte den zerstörten Fahrkartenschalter am Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr bemerkt. Am Freitag war noch unklar, wann die Detonation stattfand und welchen Sprengstoff die Täter verwendeten.