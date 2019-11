Itzehoe (dpa/lno) - In Itzehoe sind innerhalb von 24 Stunden ein Mann und eine Frau überfallen und ausgeraubt worden. Zunächst überfielen am frühen Mittwochmorgen vier Männer einen 28 Jahre alten Fußgänger, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Einer Täter habe das Opfer mit einer Schusswaffe gezwungen, in ein parkendes Auto zu steigen. Während der Fahrt bedrohten die Männer den Angaben zufolge den 28-Jährigen, um sein Bargeld zu bekommen. Anschließend stoppten sie und warfen ihn aus dem Fahrzeug. Das Quartett flüchtete unerkannt mit seiner Beute. Der 28-Jährige wurde bei dem Überfall verletzt.

Rund 24 Stunden später wurde eine 24-jährige Frau Opfer eines Überfalls. Nach Polizeiangaben war sie am frühen Donnerstagmorgen zu Fuß am Dithmarscher Platz in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihr auf Höhe der Elektrotankstelle zwei Männer entgegenkamen. Als die junge Frau von einem der Männer angesprochen worden sei, habe sie zunächst noch versucht, ihn zu ignorieren. Doch dann entriss er ihr laut Polizei die Handtasche, nahm das Geld an sich und verfolgte die flüchtende Frau, um weiter auf sie "einzuwirken".