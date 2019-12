Iserlohn (dpa/lnw) - In einer Bäckerei in Iserlohn soll eine Mitarbeiterin ihre Kollegin mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die 47-Jährige absichtlich auf ihre 19-jährige Kollegin einstach, wie die Polizei am Freitag zu dem Vorfall am 18. November mitteilte. Die mutmaßliche Täterin wurde festgenommen, ein Richter ordnete die Untersuchungshaft an. Weitere Auskünfte gab die Polizei am Freitag zunächst nicht.