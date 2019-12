Heilbronn (dpa/lsw) - Nach einem Lastwagenunfall auf der Autobahn 6 haben Zollkontrolleure und Polizei mehr als 10 000 geschmuggelte Zigaretten auf dem Fahrzeug entdeckt. Die meisten der 500 Schachteln waren in Hohlräumen des Aufliegers versteckt und sollten mutmaßlich in England verkauft werden, teilte das Hauptzollamt am Mittwoch mit. Laut Polizei war der alkoholisierte Fahrer mit dem Laster in der Nacht zum Dienstag auf der A6 bei Wolpertshausen (Kreis Schwäbisch Hall) gegen die Mittelleitplanke geprallt und entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen gekommen. Bereits nach dem Unfall schauten mehrere Zigarettenpackungen aus zerstörten Alustreben hervor. Die restliche Schmuggelware wurde auf dem Gelände eines Abschleppdienstes aus den Streben geschliffen. Gegen den Fahrer wurde ein Steuerbescheid von knapp 1650 Euro erlassen.