Radlader von Baustelle in Ilmenau gestohlen

Ilmenau/Gotha (dpa/th) - Unbekannte haben von einer Baustelle in Ilmenau (Ilm-Kreis) einen gelben Radlader gestohlen. Der Wert des Fahrzeugs wurde von der Polizei in Gotha am Freitag mit rund 30 000 Euro angegeben. Als Zeitraum für den Diebstahl nannte die Polizei Mittwochabend bis Freitagfrüh. Als die Täter den Radlader wegfuhren, beschädigten sie zudem zwei Baucontainer, hieß es. Dadurch entstand weiterer Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.