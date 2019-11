Gehren (dpa/th) - Bei einem Einsatz wegen eines angebrannten Essens sind Feuerwehrleute in Gehren (Ilm-Kreis) von einem Mann mit einer Luftdruckwaffe bedroht worden. Die Polizei musste am Freitagabend eingreifen, um den 59-Jährigen zu überwältigen, sagte ein Polizeisprecher am Wochenende. Der Mieter habe den wegen des starken Rauchs in seiner Wohnung alarmierten Feuerwehrleute den Zutritt verweigert und dabei zu der Waffe gegriffen, die sich im Nachhinein als Luftdruckwaffe herausstellte.

Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden mehrere Luftgewehre, Luftpistolen und Schreckschusswaffen beschlagnahmt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann habe verwirrt gewirkt, er sei in ein Krankenhaus zur psychologischen Begutachtung gebracht worden. Unklar war, ob er zum Besitz von Luftdruckwaffen berechtigt ist. Dafür ist laut Polizei ein sogenannter kleiner Waffenschein nötig.