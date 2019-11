Idstein/Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einer Autokontrolle hat die Polizei in Idstein im Taunus Waffen und Kokain sichergestellt. Die Beamten hatten das mit drei Männern besetzte Fahrzeug am frühen Dienstagmorgen kontrolliert, wie die Polizei mitteilte. Dabei fanden sie eine Soft-Air-Waffe mit Munition, ein Messer, einen Elektroschocker und einen Baseballschläger. Außerdem wurde der Mitteilung zufolge eine "geringe Menge" Kokain sichergestellt. Der 19-jährige Fahrer trug zum Zeitpunkt der Kontrolle eine Schutzweste, in der die Druckluftwaffe samt Munition steckte. Die anderen Waffen befanden sich in der Beifahrertür und im Kofferraum. Es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.