Wiesbaden (dpa) - Eine 26-Jährige ist am Mittwoch in Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) tödlich verletzt worden, mutmaßlich mit einem Messer. Der dringend verdächtigte Ehemann wurde festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Der 31-Jährige soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Eine Nachbarin hatte am Mittwochnachmittag die Polizei gerufen, weil sie eine Auseinandersetzung zwischen dem Paar mit afghanischer Staatsbürgerschaft mitbekommen hatte. Als die Beamten am Wohnort der beiden eintrafen, fanden sie zunächst niemanden vor. Nach kurzer Suche entdeckten sie die Frau einige Meter entfernt leblos im Innenhof eines Wohnhauses liegend. Eine halbe Stunde nach dem Notruf trafen die Ermittler den Mann in der Wohnung an. Zu den Hintergründen der Tat machten Polizei und Staatsanwaltschaft unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst keine Angaben.