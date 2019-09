Halle (dpa/sa) - Bei dem am Sonntag im Stadtwald Dölauer Heide in Halle gefundenen Toten handelt es sich um einen 27-jährigen Mann. Die Identität konnte zweifelsfrei geklärt werden, wie Oberstaatsanwalt Ulf Lenzner am Mittwoch sagte. Der Leichnam des Mannes war am Sonntag entdeckt worden. Die Obduktion ergab, dass der Mann gewaltsam zu Tode gekommen war. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Totschlags gegen Unbekannt. Nähere Angaben zur Art der Gewalteinwirkung und zum Tathergang konnte der Oberstaatsanwalt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht geben.