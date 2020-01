Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Bei einem Einbruch in einen Lebensmitteldiscounter in Idar-Oberstein haben Täter eine fünfstellige Euro-Summe erbeutet. Die Täter deckten nach Angaben der Polizei vom Sonntag das Dach des Gebäudes teilweise ab und gelangten über den Dachboden in den Bürotrakt. Dort sei "mit rabiater Gewalt" eine Tür aufgebrochen und zielgerichtet der Tresor aufgesucht worden. Dieser wurde mit Hilfe eines Trennschleifers geöffnet. Anschließend flüchteten die Täter mit dem in Plastiktüten verpackten Geld über das Dach. Der Einbruch ereignete sich nach Erkenntnissen der Ermittler zwischen Samstagabend, 22.00 Uhr, und Sonntagmorgen, 6.00 Uhr.