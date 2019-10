Hürth (dpa/lnw) - Ein Unbekannter hat auf einem Grillplatz in Hürth auf einen 25 Jahre alten Mann geschossen und ihn dabei schwer verletzt. Die beiden Männer sollen am frühen Abend in Streit geraten sein und aufeinander eingeschlagen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Schließlich zog einer der Männer eine Waffe und schoss dem anderen in den Rücken. Das Opfer soll jedoch nicht in Lebensgefahr schweben. Danach flüchtete der Tatverdächtige mit einem Auto, die Polizei leitete eine Fahndung ein. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Weshalb die Männer in Streit gerieten, war zunächst unklar.