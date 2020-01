Hünxe (dpa/lnw) - Auf einer Autobahnraststätte bei Hünxe (Kreis Wesel) hat die Polizei einen 25 Jahre alten Mann festgenommen, der in seinem Auto Sprengstoff transportierte. Während der Ermittlungen mussten die Raststätte und die Autobahn A3 in der Nacht zum Freitag in beiden Fahrtrichtungen für Stunden gesperrt werden. Der Wagen hatte ein niederländisches Kennzeichen, die Polizei vermutet, dass der Fahrer Niederländer ist.

Man gehe derzeit davon aus, dass der Sprengstoff zur Sprengung von Geldautomaten eingesetzt werden sollte, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Der Mann sei auf der Autobahn 3 in Richtung Oberhausen unterwegs gewesen, als die Beamten ihn am späten Donnerstagabend bei einer Verkehrskontrolle angehalten hätten. Dabei sei der Sprengstoff gefunden worden. Weitere Angaben zum Material und dem Verdächtigen machte die Polizei zunächst nicht.