Unbekannter zündet geparktes Auto in Homburg an

Homburg (dpa) - Ein Unbekannter hat im saarländischen Homburg ein geparktes Auto angezündet. Der in Hessen gestohlene Wagen ist in der Nacht zum Donnerstag komplett ausgebrannt, wie die Polizei mitteilte. Zeugen beobachtete demnach in der Nähe des Tatorts einen Radfahrer. Kurz darauf hätten sie das Geräusche einer abbrennenden Feuerwerksfontäne gehört. Der Brand brach den Angaben zufolge im Inneren des Wagens aus. Das Auto war laut Polizei Mitte 2018 in Hessen gestohlen worden. Den Anwohnern zufolge stand der Wagen bereits länger ohne Kennzeichen auf dem Parkplatz im Homburger Stadtteil Erbach.