Hofheim/Frankfurt (dpa/lhe) - Der am Donnerstag geflohene Häftling aus dem Gefängnis in Frankfurt-Preungesheim ist weiter auf freiem Fuß. Eine Suchaktion der Polizei bei Hofheim in Taunus blieb erfolglos. "Wir haben gesucht, aber nichts gefunden", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen am Samstag. Weitere Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes gebe es zur Zeit nicht.