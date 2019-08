Hofheim/Frankfurt (dpa/lhe) - Die Polizei hat am Freitag bei Hofheim in Taunus mit zahlreichen Einsatzkräften und einem Hubschrauber nach dem am Donnerstag aus einem Gefängnis in Frankfurt-Preungesheim geflohenen Mann gesucht. Es habe Hinweise von Zeugen aus der Gegend gegeben, die den 39-Jährigen gesehen haben wollen, sagte ein Polizeisprecher. Die Hinweise seien sehr konkret und würden ernst genommen.