Hofgeismar/Kassel(dpa/lhe) - Wegen eines Facebook-Fotos mit Sturmgewehr-Attrappe muss ein Künstler in Nordhessen 1000 Euro Geldstrafe zahlen. Das Amtsgericht in Hofgeismar (Landkreis Kassel) verurteilte den 49-jährigen Artur Klose am Dienstag wegen Vortäuschens einer Straftat in Tateinheit mit Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Wer sich wie der Angeklagte mit einer Waffe hinstelle und Forderungen äußere, "der droht mit dem Einsatz dieser Waffe", sagte der Richter. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Künstler mit blanker Brust und Waffen in der Hand - das gibt es in der Verhandlung im wieder zu sehen. Der Richter hält Fotos hoch, auch der Angeklagte hat Bildmaterial dabei. Die Taten an sich bestreitet er nicht. Die Frage ist: Ist das strafbar oder Kunst?

Im Mai 2018 hatte Klose ein Foto von sich ins soziale Netzwerk gestellt. Dabei posierte er mit der Replik einer Kalaschnikow sowie einem Gerichtsschreiben. Wegen einer anderen umstrittenen Kunstaktion hatte er damals bereits Ärger mit Justizbehörden. Es lief ein Verfahren wegen Volksverhetzung gegen den 49-Jährigen, das eingestellt werden sollte. Doch der Künstler wollte eine Verhandlung mit Freispruch und fordert das auf Facebook.

Weil Polizei und Staatsanwaltschaft eine echte Gefahr nicht ausschließen können, rücken Spezialkräfte an. Klose gibt die Waffe ab und postet später ein ähnliches Foto - im Clownskostüm.

Vor Gericht weist der Künstler die Vorwürfe zurück, die Polizeieinsätze provoziert zu haben. Er sieht seine Fotos durch die Kunstfreiheit gedeckt. "Meine Motivation war, ihren Kollegen das Handwerk zu legen. Die dürfen nicht gegen Menschen vorgehen, die sich gegen Fremdenfeindlichkeit einsetzen", sagt er zu Staatsanwalt und Richter - und meint damit das Volksverhetzungsverfahren gegen sich selbst. Die Fotos seien Teil einer Kunstaktion, die Waffen "Arbeitswerkzeug".

"Nur weil sie Kunst dran schreiben, heißt das nicht, dass es Kunst ist", sagt der Staatsanwalt und fordert die Verurteilung wegen zwei Fotos. Der Richter entscheidet anders: Beim zweiten Mal sei kein Vorsatz nachweisbar, Klose sei es darum gegangen, die Behörden lächerlich zu machen.

Als das Urteil fällt, ist es bereits selbst ein Teil eines Kunstwerks. Ein Künstler-Kollege Kloses sitzt im Saal und hat auf einer Staffelei eine Gerichts-Szene festgehalten.