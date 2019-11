Hof (dpa/lby) - Während des gut laufenden abendlichen Gaststättenbetriebs haben Kriminelle in Hof einen Zigaretten-Automaten aus einem Lokal gestohlen. Rund 60 Menschen in der Wirtschaft speisten und tranken, als zeitgleich mutmaßlich mehrere Täter den Automaten aus dem Flur wegtrugen. Die Gäste hätten davon nichts mitbekommen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Den Schaden des Diebstahls vom Freitag schätzten die Ermittler auf rund 2000 Euro.