Hof (dpa/lby) - Im Streit soll ein 30-Jähriger in Hof einen Bekannten schwer mit einem Messer verletzt haben. Der Mann habe am Samstagabend in seiner Wohnung gemeinsam mit seinem 29 Jahre alten Bekannten Konsole gespielt und Alkohol getrunken, teilte die Polizei am Sonntag mit. Im Laufe des Abends seien die beiden in Streit geraten, woraufhin der 30-Jährige seinem Bekannten ein rund 20 Zentimeter langes Küchenmesser an den Hals gehalten haben soll. Als der 29-Jährige die Hand weggeschlagen habe, sei er durch eine Schnittwunde am Hals verletzt worden. Im Gerangel habe er sich außerdem am Unterarm und an den Fingern verletzt.

Der 29-Jährige habe die Wohnung selbst verlassen und den Notruf wählen können. Er wurde den Polizeiangaben zufolge stark blutend vor dem Haus gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter wurde am Samstagabend in seiner Wohnung vorläufig festgenommen.