Hilpoltstein (dpa/lby) - Mit einem Schuss in den Oberschenkel hat die Polizei einen mit einer Metallstange bewaffneten Mann in Mittelfranken gestoppt. Der 39-Jährige sei nach einem Streit mit der massiven Stange bewaffnet und in bedrohlicher Angriffshaltung auf die Beamten in Hilpoltstein (Landkreis Roth) zugegangen, hieß es in einer Mitteilung am späten Donnerstag.