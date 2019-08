Suche nach Partnerin treibt Mann in die Arme von Erpresser

Hildesheim/Espelkamp (dpa) - Der Versuch, über das Internet eine Frau zu finden, soll einen 46-Jährigen in die Arme eines Erpressers aus Espelkamp getrieben haben. Zwar habe die Partnerinnensuche des Mannes aus dem Raum Hildesheim über ein soziales Netzwerk zunächst zu zwei unverfänglichen Treffen mit einer Frau in Hannover geführt, teilte die Polizei am Montag mit. Dann aber meldete sich plötzlich der angebliche Ehemann der Frau und verlangte bei einem Treffen unter Androhung von Schlägen mehrere Tausend Euro.