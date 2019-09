Hildesheim (dpa/lni) - Die im Zusammenhang mit dem sonderbaren Armbrust-Fall tot in Wittingen entdeckten Frauen haben wohl gemeinschaftlichen Suizid begangen. Dies folge aus einem in ihrem Blut gefundenen Medikamentencocktail sowie nicht vorhandener äußerer Spuren von Gewalteinwirkung, teilte die Staatsanwaltschaft Hildesheim am Freitag mit. Das Ermittlungsverfahren sei eingestellt worden. Im Mai hatte eine 30-Jährige in einer Passauer Pension zunächst mit einer Armbrust einen 53 Jahre alten Mann und eine 33-Jährige getötet und danach die Waffe gegen sich selbst gerichtet. Dies wurde als Tötung auf Verlangen beziehungsweise Suizid eingestuft.

In der Wohnung der 30-Jährigen in Wittingen im Landkreis Gifhorn fand die Polizei wenig später die beiden Frauenleichen. Die fünf Toten aus Rheinland-Pfalz gehörten den Ermittlern zufolge zu einer sektenähnlichen Gruppe, die der 53-Jährige um sich geschart hatte.