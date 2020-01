Hildesheim (dpa/lni) - Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hat einen 55-Jährigen aus dem Islamisten-Milieu angeklagt, der sich gegenüber Flüchtlingen als Anwalt ausgegeben haben soll. Ihm werden gewerbsmäßiger Betrug, versuchte Erpressung, Bedrohung, Beleidigung und Urkundenfälschung vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Der Mann war im November mit seiner Familie aus der Türkei abgeschoben und in Berlin festgenommen worden. Seither sitzt er in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen. Die deutsch-irakische Familie wird dem salafistischen Milieu in Hildesheim zugerechnet.

Den Ermittlungen zufolge hatte der 55-Jährige von Juni 2015 bis September 2018 gegenüber Migranten behauptet, er könne bei Asylverfahren und der Besorgung deutscher Pässe helfen. Dafür soll er insgesamt 16 800 Euro kassiert haben. Entsprechende Gegenleistungen habe es nicht gegeben. In neun Fällen soll der Mann versucht haben, seine Forderungen mit Drohungen durchzusetzen.

Die Ermittler waren dem Beschuldigten auf die Spur gekommen, nachdem zwei Menschen unabhängig voneinander Anzeige erstattet hatten. Im Juni 2018 wurde seine Wohnung durchsucht. Dabei sei umfangreiches Datenmaterial sichergestellt worden, so die Staatsanwaltschaft.