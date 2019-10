Hessisch Lichtenau (dpa/lhe) - Eine 83 Jahre alte Frau ist im Werra-Meißner-Kreis in ihrem eigenen Haus überfallen und mit einem Elektroschocker angegriffen worden. Die Frau ließ zwei ihr unbekannte Personen in ihr Haus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann und die Frau gaben demnach am Samstagmorgen an, Probleme mit ihrem Auto zu haben und baten darum, telefonieren zu dürfen.

Im Haus griffen die beiden dann die 83-Jährige mit einem Elektroschocker an. Der Mann habe noch versucht, die Frau zu knebeln. Als eine Pflegekraft plötzlich am Haus der Frau erschien, ließen die Angreifer von ihr ab und flüchteten zu Fuß. Die Seniorin wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen versuchtem schwerem Raub aufgenommen und sucht nun Zeugen.