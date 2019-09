Artikel per E-Mail versenden

Heppenheim (dpa/lhe) - Weil sie wirre Schlangenlinien fuhr, ist eine 37-jährige Autofahrerin Zivilfahndern aufgefallen. Die Frau sei am Donnerstag auf der Bundesstraße 3 bei Heppenheim am Odenwald gestoppt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach anfänglichem Leugnen gab sie zu, Marihuana und Kokain konsumiert zu haben. Einen Führerschein hatte die 37-Jährige auch nicht. Gegen sie wurde Anzeige erstattet.