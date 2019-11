Hennef (dpa/lnw) - Polizei und Zoll haben in Hennef bei Bonn am Donnerstag in einem Wohnhaus eine Drogenplantage mit fast 1000 Marihuanapflanzen entdeckt. Wegen des Verdachts von Drogengeschäften wurde in dem Gebäude ein Mann aus Serbien festgenommen. Dabei stießen mehr als 60 Beamte, darunter vom Zoll, Bundespolizei und Bundeskriminalamt in dem historischen Anwesen auf drei Etagen auf erntereife Pflanzen im Marktwert von rund 500 000 Euro, wie das Zollfahndungsamt Essen am Donnerstag mitteilte. Das Ermittlungsverfahren im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bonn gegen eine serbisch-kroatische Tätergruppe war durch Hinweise aus einem EU-Mitgliedsland angestoßen worden.