Heimsheim (dpa/lsw) - Fünf Schoko-Nikoläuse, Bargeld und einen Brandmelde-Empfänger hat ein Dieb aus einem Feuerwehrhaus in Heimsheim (Enzkreis) gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, entpuppte sich der unbekannte Täter bei seinem Einbruch zwischen dem 24. und dem 26. Dezember auch noch als Umweltsünder. Er habe einen der Nikoläuse offensichtlich direkt am Tatort verspeist und die Verpackung auf dem Boden liegen lassen, sagte ein Sprecher der Behörde. "Ich hoffe, es hat ihm nicht geschmeckt."

Bei einem weiteren Einbruch im selben Ort wurden in der Nacht zum Mittwoch zudem eine größere Menge Münzgeld, zwei Äxte und mehrere Pakete entwendet. Ob es sich um den gleichen Täter handelt, sei aber noch nicht klar, sagte der Sprecher weiter. Die Polizei hofft bei beiden Einbrüchen auf Hinweise von Zeugen.