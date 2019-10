Heilbronn (dpa/lsw) - Vermutlich wegen einer psychischen Krankheit hat ein Mann in Heilbronn eine Pfarrerin angegriffen. Der 62-Jährige war am Dienstagnachmittag über zwei verschlossene halbhohe Tore in eine Kirche eingedrungen und an der Orgel emporgeklettert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, schlug er die Pfarrerin mit der Faust ins Gesicht, als sie ihn zum Absteigen bringen wollte. Dann ging er mit einem Stoffbeutel auf sie los, in dem sich Porzellanfiguren befanden. Nachdem er sich auf den Marktplatz begeben hatte, hielten ihn Jugendliche bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der polizeibekannte Mann kam in eine psychiatrische Klinik.