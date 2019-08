Hauzenberg (dpa/lby) - Mit toten Mäusen gegen Windräder? Die Bürgermeisterin von Hauzenberg (Landkreis Passau), Gudrun Donaubauer, hat in den vergangenen Tagen mehrere Drohbriefe erhalten. Zwei der Briefe hätten eine tote Maus enthalten, sagte Donaubauer (parteilos) am Donnerstagabend. In einem dritten Brief sei eine pulverähnliche Substanz gewesen. Donaubauer vermutete einen Zusammenhang mit geplanten Windrädern in der Gemeinde. Denn bei den Briefen seien kopierte Artikel zum Thema gewesen. Zunächst hatte der Bayerische Rundfunk berichtet.