Überfall auf Apotheke in Hattersheim am Main: Täter flüchten

Hattersheim am Main (dpa/lhe) - Zwei Unbekannte haben am Montag eine Apotheke in Hattersheim am Main (Main-Taunus-Kreis) überfallen. Die beiden Maskierten bedrohten am frühen Abend eine Angestellte und den Besitzer mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand und forderten Bargeld, wie die Polizei mitteilte. Die Täter konnten mit einer Beute im höheren dreistelligen Bereich fliehen. Eine Fahndung im Ort Okriftel und umliegenden Ortschaften blieb erfolglos.