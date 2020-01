Hannover/Dessau (dpa) - Nach dem gewaltsamen Tod einer 23-Jährigen in Hannover soll der 34 Jahre alte Verdächtige am Montagmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Mann, der sich am Sonntag in Dessau (Sachsen-Anhalt) der Polizei gestellt und angegeben hatte, die 23-Jährige getötet zu haben, sei inzwischen in Hannover, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Sowohl das Motiv als auch die Frage, in welcher Beziehung der mutmaßliche Täter zu dem Opfer stand, waren weiter unklar. Die Obduktion sei beendet, sagte die Sprecherin. Angaben zur Todesursache machte sie nicht - die Ermittler gingen aber weiter von einem gewaltsamen Tod der 23-Jährigen aus.

Die Leiche der jungen Frau war am späten Samstagabend von einer Zeugin in der Wohnung der Getöteten entdeckt worden.