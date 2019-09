Hannover (dpa/lni) - Nach einer Auseinandersetzung vor einer Shisha-Bar in Hannover ist ein 19-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Er und sein 18-jähriger Begleiter wurden von Unbekannten mit Messerstichen verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Aus bislang ungeklärter Ursache artete ein Streit mit mehreren Menschen am Samstagabend vor der Shisha-Bar aus. Der 18-jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Verletzten nahmen sich nach der Auseinandersetzung ein Taxi und fuhren in eine Klinik. Der Zustand des 19-Jährigen ist mittlerweile wieder stabil, sagte der Sprecher am Sonntagmittag.