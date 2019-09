Göttingen (dpa) - Der mutmaßliche Frauenmörder von Göttingen hat in Hannover einen Anwalt aufgesucht. Der Verdächtige habe sich gemeldet und um rechtlichen Beistand gebeten, teilte die Polizei am Samstag auf einer Pressekonferenz mit und bestätigte damit vorherige Medienberichte. Der Rechtsanwalt habe dies abgelehnt und die Polizei informiert. Daraufhin sei der mutmaßliche Täter wieder abgetaucht. Vermutlich sei er dann mit einem Zug zurück nach Göttingen gefahren, wo er am Freitagabend gefasst wurde.