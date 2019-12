Hannover (dpa/lni) - Im Kampf gegen die organisierte Kriminalität konzentriert sich Niedersachsen unter anderem auf die Abschöpfung krimineller Vermögenswerte. Bei der Polizei wurden Experten für Finanzermittlungen neu eingestellt, so genannte "Financial Intelligence Officer", wie das Innenministerium am Donnerstag in Hannover mitteilte. Die organisierte Kriminalität verändere sich äußerst dynamisch, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD). Darauf reagierten Polizei und Justiz auch mit neuen Organisationseinheiten. So wurden spezielle Fachkommissariate beispielsweise zur Bekämpfung von Cybercrime gebildet.

Im vergangenen Jahr haben Polizei und Staatsanwaltschaften landesweit insgesamt 43 Ermittlungsverfahren gegen die organisierte Kriminalität bearbeitet, sechs weniger als 2017. Hinzu kamen 15 weitere Ermittlungskomplexe des Bundes. Fast die Hälfte der Verfahren waren Drogendelikte.