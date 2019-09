Hannover (dpa/lni) - Mit Böllern soll eine Diebesbande sieben Fahrkartenautomaten der Hannoverschen Verkehrsbetriebe und der Bahn gesprengt haben, um an die Geldkassetten zu gelangen. Seit Freitag müssen sich vier Männer im Alter von 21 bis 34 Jahren wegen der Sprengstoffexplosionen, Bandendiebstahls und Sachbeschädigung am Landgericht Hannover verantworten. Laut Anklage erbeuteten die Männer rund 18 000 Euro, richteten aber einen Schaden von etwa 200 000 Euro an. Am ersten Prozesstag wurde die Anklageschrift verlesen. Tatorte waren demnach neben vier Haltestellen in Hannover auch die Bahnhöfe von Quedlinburg in Sachsen-Anhalt, Maschen (Landkreis Harburg) sowie Sehnde in der Region Hannover.

Die Bande war nach Polizeiangaben Ende März nach Wohnungsdurchsuchungen in der Region Hannover aufgeflogen. Zwei Männer sitzen seitdem in Untersuchungshaft, für einen dritten wurde der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Beim vierten Angeklagten sei die Bandenzugehörigkeit nicht zu erkennen, sagte der Vorsitzende Richter. Für ihn komme auch eine Verurteilung wegen Beihilfe in Betracht. Für den nächsten Verhandlungstag kündigten die Verteidiger Erklärungen ihrer Mandanten an.