Hannover/Bukarest (dpa/lni) - Nach Misshandlungsvorwürfen gegen Verantwortliche eines deutschen Heims für Schwererziehbare in Rumänien pocht Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann auf die Mitarbeit der dortigen Behörden. "Ich hoffe, dass die rumänischen Behörden endlich Informationen zu den erhobenen Vorwürfen bereitstellen und den Zugang zu den von ihnen in Obhut genommenen Kindern ermöglichen", sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag. Von den vier in Obhut genommenen Jugendlichen stamme einer aus Niedersachsen.

Der größte Teil der an das Heim übermittelten 23 Jugendlichen - 10 davon aus Niedersachsen - lebte nicht auf dem Bauernhof, auf dem es zu den schweren Misshandlungen gekommen sein soll, teilte das Sozialministerium mit. Fünf seien bereits nach Deutschland zurückgekehrt, den übrigen in rumänischen Pflegefamilien und Wohngruppen untergebrachten Jugendlichen gehe es nach eigenem Bekunden gut. Sie wollten in Rumänien bleiben.