Hannover (dpa/lni) - Das niedersächsische Landeskriminalamt warnt vor Planenschlitzern, die auf Autobahnparkplätzen abgestellte Lastwagen plündern. Weil diese Diebstahls-Masche sich vor allem in der dunklen Jahreszeit häufe, sei für Ende November eine Präventionskampagne an Raststätten und Autohöfen geplant, teilte eine Sprecherin am Dienstag mit. Dazu sollen mit Unterstützung von Bereitschafts- und Autobahnpolizei Flyer in sechs Sprachen an Lastwagenfahrer verteilt werden. Die Informationen gibt es in deutscher, dänischer, englischer, französischer, polnischer und russischer Sprache.

Seit Jahren treiben Banden von Planenschlitzern an vielen Autobahnen auch in Niedersachsen ihr Unwesen. In diesem Jahr registrierte die Polizei bis Anfang Oktober fast 400 Diebstähle. Mitte 2018 startete die Polizei ein länderübergreifendes Projekt zur Bekämpfung entsprechender Delikte. Davor waren die jährlichen Diebstahlszahlen sogar noch höher.

Die Täter haben es unter anderem auf Computer, Baumaterial, Werkzeug und elektronische Geräte abgesehen. Sie kommen zumeist nachts, wenn die Fahrer Pause machen. Zwar schlafen die Trucker im Führerhaus, das hält sie aber nicht ab. In diesem Jahr erbeuteten Planenschlitzer auf Parkplätzen an der A7 in Südniedersachsen unter anderem auch mehrere Tonnen Kaffeebohnen und Hunderte neuer Autoreifen.

Im Oktober wurde im Heidekreis eine sechsköpfige Gruppe von Planenschlitzern gefasst. Die Männer sollen an 60 Taten beteiligt gewesen sein, bei denen sie Beute im Wert von etwa einer halben Million Euro gemacht haben.