Hannover (dpa/lni) - Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer jungen Frau auf einem Sportplatz bei Hameln hat der Angeklagte die Tat gestanden. "Ich wusste in diesem Moment, dass ich etwas Furchtbares getan habe", ließ der 23-Jährige am Mittwoch über seinen Verteidiger erklären. "Mein Herz schlug sehr schnell, ich bin weggerannt." Vorausgegangen sei ein Streit mit seiner früheren Freundin, wer ein Taxi zur Disco bezahlt. Er habe sich erst später Gedanken gemacht, was passiert sei. Der Deutsche soll der 25-Jährigen im Mai dreimal tief in den Hals gestochen haben. Die junge Frau verblutete am Tatort in Grohnde. Ein Anwohner entdeckte ihre Leiche am folgenden Tag. Der Mann ist vor dem Landgericht Hannover wegen Totschlags angeklagt.