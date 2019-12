Steinheim (dpa/lhe) - Die Polizei hat einen 39-Jährigen nach einem Einbruch in Steinheim (Main-Kinzig-Kreis) festgenommen. Er stieg am Freitag über ein Hoftor und gelangte in ein Einfamilienhaus, in dem der Haustürschlüssel noch außen steckte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort soll er Tablets, eine Spielkonsole, Kosmetika und Schmuck im Wert von etwa 5000 Euro in eine Tüte gestopft haben. Als der Mann das Haus wieder verließ, traf er den Angaben zufolge auf dem Gelände auf die Besitzerin. Sie alarmierte die Polizei, der Mann flüchtete. Die Beamten fassten ihn wenig später in der Nähe. Er habe keinen gemeldeten Wohnsitz.