Hanau (dpa/lhe) - Ein 71 Jahre alter Mann ist in Hanau einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Ein 36-Jähriger sei unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Offenbach. Die Tat soll sich am Montagabend ereignet haben. Nachbarn hatten die Ermittler alarmiert, nachdem sie Streit in der Wohnung gehört hatten. Die Einsatzkräfte hätten das schwer verletzte Opfer gefunden. Für den Mann sei aber jede Hilfe zu spät gekommen, sagte der Sprecher. Die Hintergründe der Gewalttat seien noch unklar. Angaben zur Todesursache des 71-Jährigen gab es zunächst nicht.