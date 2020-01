Hamm (dpa/lnw) - Drei Tage nach dem Fund von zehn toten Tauben in einer Bauernschaft in Hamm sucht die Polizei weiter nach Zeugen. Ein Anwohner hatte die Tiere am Montag in einem Papiersack gefunden. Eine weitere Taube lebte noch und wurde zu einem Tierarzt gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass den lebenden Tieren die beringten Beine abgerissen oder abgeschnitten wurden, um die Herkunft zu verschleiern. Die Polizei ermittelt wegen Tierquälerei und bittet weiter um Hinweise, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte.