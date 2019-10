Hamm (dpa/lnw) - Die Polizei in Hamm hat einen mutmaßlichen Kioskeinbrecher bei seiner Flucht auf einem Garagendach festgenommen. Eine Anwohnerin habe aufgrund verdächtiger Geräusche in der Nacht zum Mittwoch die Polizei verständigt, wie die Beamten mitteilten. Mit einem Hubschrauber machten die Ermittler einen 26-Jährigen ausfindig. Dieser hatte sich auf ein Garagendach geflüchtet, von dem Beamte ihn herunterholten und ihn vorläufig festnahmen. Schon zwei Stunden zuvor war die Scheibe des Kiosks eingeschlagen worden. In beiden Fällen missglückte der Einbruchsversuch: Niemand betrat den Verkaufsraum.