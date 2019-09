Hamburg (dpa/lno) - In einem Fußgängertunnel im Hamburger Stadtteil St. Georg haben Streifenpolizisten mutmaßlich die Vergewaltigung einer 28-jährigen Frau verhindert. Ein einschlägig vorbestrafter 38 Jahre alter Mann habe die junge Frau am späten Montagabend gewürgt und zu sexuellen Handlungen aufgefordert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Eine vorbeifahrende Streife habe den Vorfall bemerkt und sei eingeschritten. Das Opfer sei mit leichten Verletzungen am Hals davongekommen. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Die junge Frau habe, nachdem sie mit Freunden ausgegangen war, in dem Fußgängertunnel an der Norderstraße etwas getrunken, als der mutmaßliche Täter sie in ein Gespräch verwickelt habe. Dann habe er sie zu sexuellen Handlungen aufgefordert und angefangen sie zu würgen. "Am Tatort wurde ein Taschenmesser gefunden und in der Tasche des Beschuldigten befand sich ein weiteres Messer", erklärte die Polizei.

"Der Beschuldigte ist einschlägig vorbestraft", berichtete die Staatsanwaltschaft. "Zuletzt ist der Tatverdächtige 2009 wegen Vergewaltigung in drei Fällen zu 10 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt worden." Bei zwei der drei Taten habe er eine Waffe mit sich geführt. Anfang 2017 sei der 38-Jährige aus dem Gefängnis entlassen worden.

Bei der Verurteilung war unter Vorbehalt auch eine anschließende Sicherungsverwahrung verhängt worden, auf die dann letztlich jedoch verzichtet wurde. "Kurz vor Ende der Strafvollstreckung ist aus Rechtsgründen keine Sicherungsverwahrung angeordnet worden", erklärte die Staatsanwaltschaft.