Hamburg (dpa/lno) - Nach der Vergewaltigung einer Touristin aus Thailand an der Hamburger Binnenalster hat sich noch keiner der entscheidenden Zeugen gemeldet. Das sagte ein Polizeisprecher am Freitag auf Anfrage. Die Ermittlungen dauerten an, Videomaterial werde ausgewertet. Die Ermittler hatten insbesondere einen Mitarbeiter der Stadtreinigung, ein Pärchen auf der Lombardsbrücke und einen Fahrradfahrer am Sievekingplatz dringend gebeten sich zu melden. Sie alle waren Täter und Opfer begegnet.