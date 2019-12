Hamburg (dpa) - Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Abrechnungsbetrugs mit Krebsmedikamenten in Millionenhöhe gehen weiter. Nachdem Hunderte Polizisten am Dienstag Dutzende Räumlichkeiten von Firmen und Privatpersonen in und um Hamburg durchsucht haben, wird die Auswertung einige Zeit dauern. "Es wurde ganz umfangreiches Beweismaterial zur Durchsicht sichergestellt, Geschäftsunterlagen, Datenträger und Dokumente", sagte Staatsanwältin Liddy Oechtering der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend.

"Wir gehen davon aus, dass es Tage beziehungsweise Wochen dauern wird alles auszuwerten", ergänzte sie. Für Mittwoch kündigte sie eine Pressemitteilung an.

Die Ermittlungen richteten sich gegen 14 Beschuldigte, darunter neun Ärzte, drei Apotheker und zwei Geschäftsführer von Pharmafirmen. Im Zentrum der Ermittlungen stehe ein Hamburger Hersteller von Zytostatika, die zur Chemotherapie von Krebspatienten verwendet werden.

Insgesamt waren 47 Durchsuchungsbeschlüsse an 36 Adressen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen vollstreckt worden. Der potenzielle Schaden liege "deutlich in Millionenhöhe". Haftbefehle gegen Beschuldigte lägen aber nicht vor.