Hamburg (dpa/lno) - Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann, der am Sonntagmorgen in Hamburg-Wilhelmsburg eine Frau überfallen und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen hat. Nach den bisherigen Erkenntnissen joggte die 24-Jährige entlang des Rad- und Wanderwegs zwischen der Rathauswettern und der Wilhelmsburger Reichsstraße, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei lief sie an einem Mann vorbei, der sie von hinten attackierte und festhielt. Anschließend zog er die Frau durch eine Unterführung und bedrängte sie.