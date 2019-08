Tatverdächtige nach Taschendiebstählen in Hamburg verhaftet

Hamburg (dpa/lno) - Zwei mutmaßliche Taschendiebe hat die Polizei im Hamburger Stadtteil Harburg und im niedersächsischen Seevetal verhaftet. Nach einem dritten Tatverdächtigen wird noch gesucht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Trio im Alter zwischen 25 und 30 Jahren soll für 15 Diebstähle verantwortlich sein. Bei Durchsuchungen am Freitag in Harburg und Seevetal stellten Polizisten mutmaßliches Diebesgut sicher.