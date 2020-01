Hamburg (dpa/lno) - Dank eines Ortungssystems im Fahrzeug hat die Hamburger Polizei zwei Autodiebe schnell festnehmen können. Ein 61 Jahre alter Fahrer habe am Freitag den Diebstahl seines SUV im Stadtteil Niendorf gemeldet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er habe seinen Wagen im Stadtteil Hohenfelde orten können. Zivilfahnder entdeckten den Geländewagen kurz darauf. Sie stoppten das Auto und nahmen eine 38-Jährige am Steuer fest. Ihr 34 Jahre alter Beifahrer sei nach kurzer Flucht zu Fuß ebenfalls gefasst worden.