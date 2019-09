Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Streit in einer Hamburger Flüchtlingsunterkunft sind am Montagabend drei Menschen leicht verletzt worden. An der handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einer afghanischen und einer iranischen Familie hätten sich bis zu 50 Menschen beteiligt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

In der Unterkunft im Stadtteil Bergstedt sei es zu tumultartigen Zuständen gekommen. Die Polizei war mit neun Streifenwagen im Einsatz. Die Beamten konnten die Lage beruhigen und nahmen zwei afghanische Männer im Alter von 18 und 56 Jahren als mutmaßliche Haupttäter fest. Sie kamen nach Feststellung ihrer Identität wieder frei. Die Verletzten seien je nach Familienangehörigkeit in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht worden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauerten an, hieß es.