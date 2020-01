Hamburg (dpa/lno) - Nach zwei Überfällen auf Seniorinnen in den Hamburger Stadtteilen Hamm und Wandsbek sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können. In beiden Fällen erbeuteten die Täter Bargeld, eine 95-Jährige wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Demnach ereignete sich der erste Vorfall am Freitagvormittag, als eine 73-Jährige in Hamm mit ihrem Einkauf auf dem Heimweg war, nachdem sie Bargeld von der Bank abgehoben hatte. Sie wurde plötzlich geschubst. Einer von zwei Tätern entriss der Frau den Beutel, bevor beide Männer flohen. Ein Zeuge verfolgte die Männer zunächst, verlor sie dann aber aus den Augen. Die Seniorin blieb unverletzt.

Am Samstag wurde dann einer 95-Jährigen, die ebenfalls auf dem Heimweg war, in Wandsbek die Tasche entrissen. Die Seniorin stürzte und verletzte sich. Sie konnte nicht aus eigener Kraft aufstehen. Passanten riefen die Polizei und den Rettungsdienst. Auch in diesem Fall entkam der Täter mit der Tasche und dem Bargeld der Frau.